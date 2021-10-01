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صلاح وتريزيجيه وزيدان.. أحمد عاطف يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 23:17
10/1/2021 11:17:38 PM
صلاح وتريزيجيه وزيدان.. أحمد عاطف يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر
أحمد عاطف: الدرجة الثانية في اليونان بقوة الدوري المصري
أحمد عاطف
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مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية
مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما
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