هدف بايرن ميونيخ الخامس في دينامو كييف - ليروي ساني

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 00:29

9/30/2021 12:29:53 AM هدف بايرن ميونيخ الخامس في دينامو كييف - ليروي ساني
بايرن ميونيخ دينامو كييف
نرشح لكم
أخر الأخبار
عامر حسين: 11 ناديا يريدون الشكل التقليدي للدوري الجديد.. وموقف القطبين 2 ساعة | الدوري المصري
توخيل: كنا بطيئين عقليا ودخل مرمانا هدف يجب أن يكون من المستحيل استقباله 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جيسوس: حارسنا لم يُختبر.. والفوز على برشلونة ليس الأهم في مسيرتي بالتأكيد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كييزا: أظهرنا أن روح يوفنتوس تسيطر.. وعاقبنا تشيلسي بسبب المساحات 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيلهما يكشف موقف النقاز وأوباما من العروض 2 ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: هذه اللقطة الأهم لي أمام دينامو كييف.. ويكشف رأيه في فوز بنفيكا على برشلونة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سولشاير: لم أكن سعيدا بالأداء ضد فياريال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو: عانينا من التوتر.. وقلت للاعبين إننا نستطيع الفوز 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري