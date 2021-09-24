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أفضل تصديات كيلور نافاس أمام ميتز
الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 19:36
9/24/2021 7:36:37 PM
أفضل تصديات كيلور نافاس أمام ميتز
ملخص تعادل تورينو ولاتسيو 1/1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ريال مدريد على ريال مايوركا 6-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز ميلان على فينيتسيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على سامبدوريا 0/4 (الدوري الإيطالي)
باريس سان جيرمان
كيلور نافاس
في فرنسا
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