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أهداف فوز يوفنتوس على سبيزيا 2/3 (الدوري الإيطالي)
الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 22:51
9/22/2021 10:51:55 PM
أهداف فوز يوفنتوس على سبيزيا 2/3 (الدوري الإيطالي)
هدف ريال مدريد الأول في ريال مايوركا - كريم بنزيمة (الدوري الإسباني)
هدف ماريو بالوتيلي الصاروخي في مرمى بيشكتاش (الدوري التركي)
ملخص فوز إنتر ميلان على فيورنتينا 3-1 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس
سبيزيا
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