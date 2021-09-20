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من هو أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة الأعجوبة
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 14:33
9/20/2021 2:33:12 PM
من هو أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة الأعجوبة
ملخص تعادل يوفنتوس وميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل لاتسيو وكالياري 2-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز فيرونا على روما 3-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل فولفسبورج وفرانكفورت 1-1 (الدوري الألماني)
برشلونة
في إسبانيا
أليخاندرو بالدي
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