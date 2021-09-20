محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص تعادل يوفنتوس وميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 09:53
9/20/2021 9:53:03 AM
ملخص تعادل يوفنتوس وميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل لاتسيو وكالياري 2-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز فيرونا على روما 3-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل فولفسبورج وفرانكفورت 1-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 2-1 (الدوري الإسباني)
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
ميلان
في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
5063 يومًا.. متى تجرأ أي مدرب قبل بوكيتينو على إخراج ميسي لأسباب فنية
2 دقيقة |
الدوري الفرنسي
سولشاير: لم نتوقف أبدا عن الإيمان بـ دي خيا
3 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: بن يوسف طلب راتبا أكثر من الحد الأقصى في النادي
10 دقيقة |
ميركاتو
تقرير: الإمارات تدخل السباق لاستضافة مونديال الأندية.. والبرازيل تناقش الفكرة
15 دقيقة |
مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف حدد طلباته.. واللجنة الفنية ستقوم بتوفير احتياجاته
52 دقيقة |
الدوري المصري
ميلنر: فان دايك "سوبر مان" يحتاج إلى الراحة
57 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
أثلتيك: قطر تناقش حصول كل لاعبي مونديال 2022 على اللقاح المضاد لكورونا
ساعة |
تصفيات كأس العالم
فاران: كدت أنتقل لـ يونايتد قبل ريال مدريد.. وأتمنى استمرار بوجبا
ساعة |
ميركاتو
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مصطفى فهمي يكشف لـ في الجول حقيقة تكليف الأهلي له بمخاطبة فيفا حول "خصم نقاط من الزمالك"
تقرير: الإمارات تدخل السباق لاستضافة مونديال الأندية.. والبرازيل تناقش الفكرة
أثلتيك: قطر تناقش حصول كل لاعبي مونديال 2022 على اللقاح المضاد لكورونا
بيان من نبيه بعد العودة لمنصبه في الزمالك
فاران: كدت أنتقل لـ يونايتد قبل ريال مدريد.. وأتمنى استمرار بوجبا
الأكثر مشاهدة
1
خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر
2
كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله
3
الأهلي يفوز على المقاولون وديا
4
تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك