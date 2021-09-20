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ملخص فوز فيرونا على روما 3-2 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 01:02
9/20/2021 1:02:05 AM
ملخص فوز فيرونا على روما 3-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل فولفسبورج وفرانكفورت 1-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 2-1 (الدوري الإسباني)
ملخص تعادل بيتيس وإسبانيول 2-2 (الدوري الإسباني)
هدف بنزيمة القاتل لـ ريال مدريد ضد فالنسيا
روما
فيرونا
في إيطاليا
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