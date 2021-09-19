ملخص فوز سامبدوريا على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 18:03

9/19/2021 6:03:39 PM ملخص فوز سامبدوريا على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
سامبدوريا الدوري الإيطالي إمبولي في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كانتي: لم نكن جيدين في الشوط الأول.. ومن المهم أن أساعد الفريق بأي شكل 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0) (0) ريال مدريد.. إصابة سولير 38 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (1) - (0) ميلان.. موراتا يسجل الأول 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر الدوري الفرنسي - سان جيرمان (0)-(0) ليون.. ميسي يهدر الأول 51 دقيقة | الدوري الفرنسي
توخيل: قادرون على المنافسة بهذا المستوى ولكن يجب تحسين بعض الأشياء 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاجم وادي دجلة ينتقل إلى اليونان 54 دقيقة | المحترفون
خسارة مورينيو الأولى.. فيرونا يصعق روما ويحقق فوزه الأول ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل باريس - اللقاء الأول بين ميسي وجماهير سان جيرمان أمام ليون ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك