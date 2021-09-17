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تحليل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ
الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 21:04
9/17/2021 9:04:36 PM
تحليل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ
نظرة على أسلوب كيروش بعد توليه تدريب منتخب مصر
لقطة خروج مبابي مصابا مع باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج
هدف مانشستر سيتي القاتل في لايبزج - جاك جريليش
ليلة الأبطال
برشلونة
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