محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس مصر
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس الأمم الإفريقية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
طوكيو 2020
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز جنوى على كالياري 3-2 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 00:58
9/13/2021 12:58:08 AM
ملخص فوز جنوى على كالياري 3-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 5-2 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز مونشنجلادباخ على أرمينيا بيلفيلد 3-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز ريال سوسيداد على قادش 2-0 (الدوري الإسباني)
لقطة صلاح الإنسانية مع الطفل بعد مباراة ليدز
جنوى
كالياري
في إيطاليا
الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة محمد مصيلحي بـ فيروس كورونا
15 دقيقة |
الدوري المصري
زميله: مرموش سريع وقوي.. سجل رغم انعزاله في الهجوم
23 دقيقة |
المحترفون
خبر في الجول - أحمد رفعت يمتلك عرضين من أندية في الدوري المصري
27 دقيقة |
الدوري المصري
أوباما: لم أكن سبب تأخير التجديد مع الزمالك.. ولا أعلم سبب استبعادي من المنتخب
29 دقيقة |
الدوري المصري
المعجزة تتحقق.. ميدفيديف يوقف سلسلة انتصارات دجوكوفيتش ويفوز بأمريكا المفتوحة للتنس
33 دقيقة |
رياضات أخرى
صلاح: سعيد بوصولي للهدف رقم 100.. وأتمنى تحقيق المزيد قبل الرحيل عن ليفربول
34 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
مدرب مرموش عن سبب الدفع به: شاهدتم اليوم ما هو قادر على فعله
46 دقيقة |
المحترفون
أنشيلوتي: فينيسيوس بارد أمام المرمى.. وقدّمنا الهدايا لـ سيلتا في الشوط الأول
ساعة |
الدوري الإسباني
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
خبر في الجول - متعب يقترب من تمثيل الأهلي في رابطة الأندية
صلاح: سعيد بوصولي للهدف رقم 100.. وأتمنى تحقيق المزيد قبل الرحيل عن ليفربول
أوباما: لم أكن سبب تأخير التجديد مع الزمالك.. ولا أعلم سبب استبعادي من المنتخب
معين الشعباني مدربا لـ المصري
أبو جريشة: أعتقد أن حسين السيد انتقل إلى بيراميدز
الأكثر مشاهدة
1
كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر
2
مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة
3
انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي
4
تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك