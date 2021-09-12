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ملخص تعادل سامبدوريا وإنتر 2-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 19:15
9/12/2021 7:15:09 PM
ملخص تعادل سامبدوريا وإنتر 2-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل شتوتجارت وفرانكفورت 1-1 (هدف عمر مرموش)
ملخص فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز أتليتك بلباو على مايوركا 2-0 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز بايرن ميونيخ على لايبزج 4-1 (الدوري الألماني)
سامبدوريا
إنتر ميلان
في إيطاليا
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