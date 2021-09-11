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ملخص فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 11 سبتمبر 2021 - 23:08
9/11/2021 11:08:45 PM
ملخص فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز بايرن ميونيخ على لايبزج 4-1 (الدوري الألماني)
ملخص تعادل ليفانتي ورايو فايكانو 1-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز دورتموند على ليفركوزن 4-3 (الدوري الألماني)
ملخص فوز فينيزيا على إمبولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس
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