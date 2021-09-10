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أهداف فوز كولومبيا على تشيلي 3-1 (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 10:57
9/10/2021 10:57:11 AM
أهداف فوز كولومبيا على تشيلي 3-1 (تصفيات كأس العالم)
تشيلي
البرازيل
كولومبيا
بيرو
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