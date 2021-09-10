هدف فوز أوروجواي على الإكوادور (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 10:54

9/10/2021 10:54:29 AM هدف فوز أوروجواي على الإكوادور (تصفيات كأس العالم)
أوروجواي البرازيل بيرو الإكوادور
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