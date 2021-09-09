محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس مصر
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس الأمم الإفريقية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
طوكيو 2020
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإسباني
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هوجو مايو قائد سيلتا يتحدث عن البرنابيو الجديد ومواجهة فينيسيوس
الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 21:56
9/9/2021 9:56:15 PM
هوجو مايو قائد سيلتا يتحدث عن البرنابيو الجديد ومواجهة فينيسيوس
أوجوستو سولاري لاعب سيلتا يتحدث عن قرابته بنجوم ريال مدريد
هدف إنجلترا الأول في بولندا - هاري كين (تصفيات كأس العالم)
ملخص فوز بيرو على فنزويلا 1-0 (تصفيات المونديال)
ملخص تعادل باراجواي وكولومبيا 1-1 (تصفيات المونديال)
ريال مدريد
سيلتا فيجو
أوجوستو سولاري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي قيادة الفريق: إيهاب جلال أو فييرا
7 ساعة |
الدوري المصري
سيراميكا كليوبترا يعلن ضم باسم مرسي لثلاثة مواسم
7 ساعة |
الدوري المصري
أنس أسامة لـ في الجول: أغيب 3 أشهر للإصابة.. وأفاضل بين أمريكا وقطر
8 ساعة |
رياضات أخرى
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قيد كل اللاعبين.. وأجايي في قائمة الانتظار ورحيل مروان
8 ساعة |
الدوري المصري
زوجة شوماخر عن "حادث الغيبوبة": كنت أعتقد أن الملائكة تحرسه
8 ساعة |
رياضات أخرى
بعد الاعتداء على خطبيته السابقة.. بواتينج يفلت من السجن بغرامة ضخمة
8 ساعة |
أوروبا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه
8 ساعة |
الدوري المصري
قائمة بيراميدز للموسم الجديد – استمرار أنتوي والجباس.. وتواجد عبد الله السعيد وخماسي الشباب
8 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قيد كل اللاعبين.. وأجايي في قائمة الانتظار ورحيل مروان
مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي قيادة الفريق: إيهاب جلال أو فييرا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نجبر سعد سمير على الرحيل.. نحتوي أبناء النادي
مصدر من المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع عمرو مرعي
الأكثر مشاهدة
1
كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر
2
مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة
3
تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
4
عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك