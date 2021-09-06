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ملخص تعادل باراجواي وكولومبيا 1-1 (تصفيات المونديال)
الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 10:14
9/6/2021 10:14:47 AM
ملخص تعادل باراجواي وكولومبيا 1-1 (تصفيات المونديال)
ملخص تعادل الإكوادور وتشيلي 0-0 (تصفيات المونديال)
ملخص فوز أوروجواي على بوليفيا 4-2 (تصفيات المونديال)
ملخص تعادل الجابون ومصر 1-1 (تصفيات المونديال)
ملخص فوز ناميبيا على توجو 1-0 (تصفيات المونديال)
كولومبيا
باراجواي
تصفيات المونديال
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