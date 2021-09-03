هدفا تعادل بيرو وأوروجواي (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 10:26

9/3/2021 10:26:37 AM هدفا تعادل بيرو وأوروجواي (تصفيات كأس العالم)
تشيلي أوروجواي البرازيل بيرو تصفيات كأس العالم
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