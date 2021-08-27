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فيديو في الجول - عرض خاص لمشاهد صنعت الفارق في تتويج الزمالك بالدوري
الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 23:13
8/27/2021 11:13:36 PM
فيديو في الجول - عرض خاص لمشاهد صنعت الفارق في تتويج الزمالك بالدوري
ممر شرفي من لاعبي البنك الأهلي للاعبي الزمالك "أبطال الدوري"
هدف حجازي في فوز الاتحاد على الفيصلي 2-1 (الدوري السعودي)
هدفا فوز الزمالك على الإنتاج الحربي 0/2 (الدوري المصري)
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