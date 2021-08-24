محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كأس مصر
طوكيو 2020 - كرة قدم
كل البطولات
أقسام
مصر
طوكيو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
ميركاتو
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هجوم قوي من مجاهد على منتقدي التحكيم
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 00:39
8/24/2021 12:39:50 AM
هجوم قوي من مجاهد على منتقدي التحكيم
الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: انتقال مبابي إلى ريال مدريد بات وشيكا
2 ساعة |
ميركاتو
بيراميدز يودع عبد الله بكري بحفل تكريمي
2 ساعة |
الدوري المصري
رومانو: رونالدو إلى مانشستر سيتي.. وكيله يعمل على تفاصيل العقد
2 ساعة |
ميركاتو
خسارة بعد تقدم كبير.. تونس تهزم مصر في الجولة الثانية من أفرو باسكت
3 ساعة |
رياضات أخرى
المصري ينهي الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش
3 ساعة |
الدوري المصري
استدعاء أليو ديانج لمنتخب مالي في تصفيات كأس العالم
3 ساعة |
إفريقيا
بايرن ميونيخ VS برشلونة.. ماذا تغير بين الفريقين بعد مباراة الـ 8-2؟
3 ساعة |
أوروبا
أمير توفيق: صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخير لـ الأهلي
4 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
حوار في الجول – سيمبا: 3 أندية طلبت ضم ميكيسون من مصر.. والصفقة كلفت الأهلي قرابة مليون دولار
قرعة الأبطال – برشلونة مع بايرن.. ومواجهات متكررة لـ ريال مدريد وليفربول
"إنه مثل ميسي".. الأهلي يضم بيرسي تاو
قائمة الزمالك – عودة أحداد.. وغياب فيصل أمام البنك الأهلي
الأكثر مشاهدة
1
إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا
2
إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
3
هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض
4
كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك