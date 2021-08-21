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هدف أحمد ياسر ريان في أول ظهور مع ألتاي سبور في الدوري التركي
السبت، 21 أغسطس 2021 - 23:30
8/21/2021 11:30:00 PM
هدف أحمد ياسر ريان في أول ظهور مع ألتاي سبور في الدوري التركي
هدفا فوز وادي دجلة على الإسماعيلي 0/2 (الدوري المصري)
برايثوايت يهدر هدفا محققا لـ برشلونة أمام بلباو
أهداف فوز فرايبورج على دورتموند 1/2 (الدوري الألماني)
أحمد ياسر ريان
ألتاي سبور
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