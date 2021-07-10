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ملخص فوز كولومبيا على بيرو 3-2 (كوبا أمريكا 2021)
السبت، 10 يوليه 2021 - 17:54
7/10/2021 5:54:51 PM
ملخص فوز كولومبيا على بيرو 3-2 (كوبا أمريكا 2021)
هدف بيرو الأول في كولومبيا - يوشيمر يوتون (كوبا أمريكا 2021)
هدف كولومبيا الأول الرائع في بيرو - خوان كوادرادو (كوبا أمريكا 2021)
كولومبيا
بيرو
كوبا أمريكا 2021
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