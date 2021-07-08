محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
يورو 2020
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الإنجليزي
الدوري الأوروبي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
يورو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
طوكيو 2020
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
يورو 2020
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
مجلة في الجول (19) - النهائي الأول في التاريخ يفسد تألق شمايكل ورائعة دامسجارد
الخميس، 08 يوليه 2021 - 01:12
7/8/2021 1:12:02 AM
مجلة في الجول (19) - النهائي الأول في التاريخ يفسد تألق شمايكل ورائعة دامسجارد
إنجلترا
الدنمارك
يورو 2020
مجلة في الجول
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاري كين: نذهب للمباراة النهائية بكل ثقة ونرى ما سيحدث
2 ساعة |
يورو 2020
شيكابالا: نسعى للفوز بالثنائية وسنحارب حتى آخر مباراة.. ونريد الهدوء مثلما يحدث مع الأخرين
2 ساعة |
الدوري المصري
فينجر: إنجلترا لم تستحق ركلة جزاء ضد الدنمارك
3 ساعة |
يورو 2020
الزمالك: نريد غلق ملف ساسي نهائيا.. ولا نعلم شيئا عن عرض أوباما
3 ساعة |
الدوري المصري
إنها تقترب يا إنجلترا
3 ساعة |
يورو 2020
لم يخسر معه الفريقان.. البنا حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب
4 ساعة |
الدوري المصري
جنش: وقعت على عقود جديدة لـ الزمالك.. وأعانى من الشائعات أثناء مشاركتي
4 ساعة |
الدوري المصري
منتخب مصر الأولمبي يبدأ معسكره المفتوح استعدادا لـ طوكيو 2020
5 ساعة |
منتخب مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
إنها تقترب يا إنجلترا
شيكابالا: نسعى للفوز بالثنائية وسنحارب حتى آخر مباراة.. ونريد الهدوء مثلما يحدث مع الأخرين
خبر في الجول - الكشف عن سبب غياب السولية ضد المقاولون العرب
الزمالك: نريد غلق ملف ساسي نهائيا.. ولا نعلم شيئا عن عرض أوباما
جنش: وقعت على عقود جديدة لـ الزمالك.. وأعانى من الشائعات أثناء مشاركتي
الأكثر مشاهدة
1
قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو
2
مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
3
تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة
4
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك