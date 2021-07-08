تمني الإصابة بالسرطان وتهديدات بالحرق.. ما الذي حدث قبل تسجيل موراتا في إيطاليا؟

الخميس، 08 يوليه 2021 - 00:48

7/8/2021 12:48:30 AM

تمني الإصابة بالسرطان وتهديدات بالحرق.. ما الذي حدث قبل تسجيل موراتا في إيطاليا؟