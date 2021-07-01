قبل الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية.. موقف الصعود إلى الدوري الممتاز

الخميس، 01 يوليه 2021 - 01:13

7/1/2021 1:13:19 AM قبل الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية.. موقف الصعود إلى الدوري الممتاز
الدوري الممتاز في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين لبيب: محامي ساسي أبلغنا بعدم استكمال فرجاني مسيرته مع الزمالك.. وهذا ما حدث مع بنشرقي 48 دقيقة | الدوري المصري
سلة - عضو مجلس الأهلي يتحدث عن مستقبل بالما.. وهل يتفاوض مع أوجوستي؟ 52 دقيقة | مصر
حوار – سيرينو يكشف لماذا يريد اللعب لـ الأهلي.. ووضع المفاوضات حاليا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب للشباب – السعودية تقصي السنغال حامل اللقب وتضرب موعدا مع مصر 2 ساعة | مصر
شيفتشينكو: إنجلترا لا يجب أن تخيف أوكرانيا 3 ساعة | يورو 2020
إنتر يعلنها: حكيمي إلى سان جيرمان خلال 24 ساعة 3 ساعة | الدوري الإيطالي
نونو سانتو مدربا لـ توتنام 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك