محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
يورو 2020
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الإنجليزي
الدوري الأوروبي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
يورو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
قبل الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية.. موقف الصعود إلى الدوري الممتاز
الخميس، 01 يوليه 2021 - 01:13
7/1/2021 1:13:19 AM
قبل الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية.. موقف الصعود إلى الدوري الممتاز
أهداف فوز أولمبياكوس على سيسكا موسكو وهدف كوكا الرائع (مباراة ودية)
مجلة في الجول (17) - حدث تاريخي ومولر يُقصي ألمانيا
مجلة في الجول (15) - مفاجأة تشيكية وظهور أخطبوط
الدوري الممتاز
في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين لبيب: محامي ساسي أبلغنا بعدم استكمال فرجاني مسيرته مع الزمالك.. وهذا ما حدث مع بنشرقي
48 دقيقة |
الدوري المصري
سلة - عضو مجلس الأهلي يتحدث عن مستقبل بالما.. وهل يتفاوض مع أوجوستي؟
52 دقيقة |
مصر
حوار – سيرينو يكشف لماذا يريد اللعب لـ الأهلي.. ووضع المفاوضات حاليا
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز
2 ساعة |
الدوري المصري
كأس العرب للشباب – السعودية تقصي السنغال حامل اللقب وتضرب موعدا مع مصر
2 ساعة |
مصر
شيفتشينكو: إنجلترا لا يجب أن تخيف أوكرانيا
3 ساعة |
يورو 2020
إنتر يعلنها: حكيمي إلى سان جيرمان خلال 24 ساعة
3 ساعة |
الدوري الإيطالي
نونو سانتو مدربا لـ توتنام
4 ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا
حسين لبيب: محامي ساسي أبلغنا بعدم استكمال فرجاني مسيرته مع الزمالك.. وهذا ما حدث مع بنشرقي
حوار – سيرينو يكشف لماذا يريد اللعب لـ الأهلي.. ووضع المفاوضات حاليا
اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز
قائمة الأهلي - عودة مروان لمواجهة بيراميدز.. واستمرار غياب محمد هاني
الأكثر مشاهدة
1
القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز
2
انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة
3
انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري
4
انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك