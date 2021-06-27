رسالة مؤثرة من طفل بولندي لـ ليفاندوفسكي بعد خروج بلده من يورو 2020

الأحد، 27 يونيو 2021 - 10:14

6/27/2021 10:14:22 AM رسالة مؤثرة من طفل بولندي لـ ليفاندوفسكي بعد خروج بلده من يورو 2020
ليفاندوفسكي بولندا
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