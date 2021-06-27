يورو 2020 - قصة مشجعين فرنسيين ضلوا الطريق نحو بودابست لحضور لقاء المجر وفرنسا

الأحد، 27 يونيو 2021 - 00:22

6/27/2021 12:22:03 AM يورو 2020 - قصة مشجعين فرنسيين ضلوا الطريق نحو بودابست لحضور لقاء المجر وفرنسا
فرنسا يورو 2020
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