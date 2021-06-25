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ملخص فوز باراجواي على تشيلي 2-0 (كوبا أمريكا)
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 10:06
6/25/2021 10:06:03 AM
ملخص فوز باراجواي على تشيلي 2-0 (كوبا أمريكا)
تشيلي
كوبا أمريكا
باراجواي
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