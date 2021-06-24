ديشامب يتحدث عن مستوى فرنسا في يورو 2020 حتى الآن

الخميس، 24 يونيو 2021 - 19:06

6/24/2021 7:06:19 PM ديشامب يتحدث عن مستوى فرنسا في يورو 2020 حتى الآن
فرنسا ديديه ديشامب يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوروجواي تحقق فوزها الأول في 2021 3 ساعة | أمريكا
خبر في الجول – بعد الونش وزيزو.. الزمالك يبدأ إجراءات تجديد بنشرقي 4 ساعة | ميركاتو
الثاني بعد الونش.. الزمالك يجدد عقد زيزو 4 ساعة | ميركاتو
منافس بيراميدز – الرجاء يفوز على الدفاع الجديدي في الدوري المغربي 5 ساعة | إفريقيا
إنسيني: إيطاليا لم تفعل أي شيء حتى الآن.. وعلينا ألا نتأثر بالنمسا 5 ساعة | يورو 2020
انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (2) (0) بوليفيا.. فوز السيلستي 5 ساعة | أمريكا
مران الزمالك - عبد الله جمعة يواصل التأهيل.. وجلسة سريعة بين كارتيرون واللاعبين 6 ساعة | الدوري المصري
تشكيل كوبا أمريكا - لاعب وسط يشغل مركز الظهير الأيمن.. وكافاني وسواريز في هجوم أوروجواي 6 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك