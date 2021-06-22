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يورو 2020 - ميري ديميرال
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 14:21
6/22/2021 2:21:22 PM
يورو 2020 - ميري ديميرال
تركيا
يورو 2020
مريي ديميرال
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خبر في الجول - مجلس الوزراء يحسم خلال ساعات مصير حضور الجمهور للقاء الأهلي
إنجلترا توافق على حضور أكثر من 60 ألف مشجع لنهائي ونصف نهائي اليورو
تقرير مغربي: البنزرتي يتعاقد مع وكيل مصري للتفاوض مع الزمالك وبيراميدز
كما انفرد في الجول – كاف يعلن مواعيد الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنرسل طلبا لمد فترة إرسال المشاركين قاريا
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