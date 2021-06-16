محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
يورو 2020
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
يورو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
يورو 2020
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
رونالدو يتحدث عن تأثير شائعات رحيله عن يوفنتوس على مشاركته في يورو 2020
الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 12:37
6/16/2021 12:37:45 PM
رونالدو يتحدث عن تأثير شائعات رحيله عن يوفنتوس على مشاركته في يورو 2020
كريستيانو رونالدو
يوفنتوس
البرتغال
يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد سامي: يمكن لـ سموحة الفوز بالدوري بشرط واحد
5 دقيقة |
الدوري المصري
حمد إبراهيم: صرفنا المكافأت المتاخرة للاعبين.. ونقاط مواجهة المحلة مهمة لهذا السبب
15 دقيقة |
الدوري المصري
بسيوني: سمير ولاشين لم يوقعا لـ الأهلي أو الزمالك.. وعمرو جمال "قراره ملك نفسه"
16 دقيقة |
ميركاتو
الكشف عن منافسي كوكا ومصطفى محمد في تمهيدي دوري أبطال أوروبا
35 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي
46 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
سعد سمير: الأهلي والترجي "دربي إفريقيا".. ومطالب الجماهير دافعنا
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
ساعة |
الدوري الإنجليزي
أفشة وطاهر جاهزان لـ الترجي.. وفحص طبي لـ أكرم توفيق
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
أحمد سامي: يمكن لـ سموحة الفوز بالدوري بشرط واحد
خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
الكشف عن منافسي كوكا ومصطفى محمد في تمهيدي دوري أبطال أوروبا
تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي
سعد سمير: الأهلي والترجي "دربي إفريقيا".. ومطالب الجماهير دافعنا
الأكثر مشاهدة
1
كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة
2
انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي
3
كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
4
انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك