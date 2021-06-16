رونالدو يتحدث عن تأثير شائعات رحيله عن يوفنتوس على مشاركته في يورو 2020

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 12:37

6/16/2021 12:37:45 PM رونالدو يتحدث عن تأثير شائعات رحيله عن يوفنتوس على مشاركته في يورو 2020
كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال يورو 2020
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