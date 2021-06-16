محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
يورو 2020
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
يورو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
يورو 2020
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
قصة إزالة رونالدو لزجاجة مياه غازية.. ما سبب العداوة؟
الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 01:02
6/16/2021 1:02:07 AM
قصة إزالة رونالدو لزجاجة مياه غازية.. ما سبب العداوة؟
رونالدو
البرتغال
يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون: وجود 3 حراس مميزين في الزمالك يجعلني أنام في هدوء.. وعليهم تقبل المنافسة
21 دقيقة |
الدوري المصري
تصفيات آسيا – تأهل 6 منتخبات عربية لكأس آسيا المرحلة النهائية وكأس العالم
22 دقيقة |
آسيا
كارتيرون: لم أتحمل مشاهدة نهائي إفريقيا.. والتاريخ لن ينسى تسديدة زيزو في القائم
32 دقيقة |
دوري أبطال إفريقيا
كارتيرون: إمام عاشور هو خليفة فرجاني لأنه الأفضل في مصر.. وأوناجم أول العائدين للزمالك
39 دقيقة |
الدوري المصري
لوف: لا يمكنني لوم اللاعبين.. هذا سبب اعتمادنا على الأجنحة
42 دقيقة |
يورو 2020
وكيل مجلي: نسعى لانتقاله إلى الزمالك وهناك اهتمام من القلعة البيضاء
49 دقيقة |
الدوري المصري
كارتيرون: رحيل فرجاني عن الزمالك بسبب مواعيد الدوري المصري المختلفة عن باقي العالم
ساعة |
الدوري المصري
كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
كارتيرون: إمام عاشور هو خليفة فرجاني لأنه الأفضل في مصر.. وأوناجم أول العائدين للزمالك
الحملة الفرنسية
كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
وكيل مجلي: نسعى لانتقاله إلى الزمالك وهناك اهتمام من القلعة البيضاء
ستة أرقام تاريخية حطمها رونالدو ضد المجر
الأكثر مشاهدة
1
كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة
2
انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي
3
انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
4
انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك