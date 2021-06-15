يورو 2020 - آخر تدريبات المنتخب البرتغالي قبل مواجهة المجر

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 11:32

6/15/2021 11:32:10 AM يورو 2020 - آخر تدريبات المنتخب البرتغالي قبل مواجهة المجر
البرتغال المجر يورو 2020
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