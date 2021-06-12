أرقام مميزة لـ إيطاليا بعد فوزها على تركيا 3-0 في افتتاح يورو 2020

السبت، 12 يونيو 2021 - 16:21

6/12/2021 4:21:19 PM

أرقام مميزة لـ إيطاليا بعد فوزها على تركيا 3-0 في افتتاح يورو 2020