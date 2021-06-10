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هدفا فوز منتخب مصر الأوليمبي على جنوب إفريقيا 0/2 (مباراة ودية)
الخميس، 10 يونيو 2021 - 22:31
6/10/2021 10:31:43 PM
هدفا فوز منتخب مصر الأوليمبي على جنوب إفريقيا 0/2 (مباراة ودية)
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