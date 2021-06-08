ما هو سر العداء بين إنجلترا واسكتلندا قبل مواجهتهما في يورو 2020

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 21:23

6/8/2021 9:23:23 PM

ما هو سر العداء بين إنجلترا واسكتلندا قبل مواجهتهما في يورو 2020