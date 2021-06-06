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قصة احتفال بالوتيلي التاريخي بهدفيه في ألمانيا
الأحد، 06 يونيو 2021 - 23:02
6/6/2021 11:02:13 PM
قصة احتفال بالوتيلي التاريخي بهدفيه في ألمانيا
عودة الطواحين إلى واجهة أوروبا
نجوم قد تكون يورو 2020 هي بطولتهم الأخيرة
ملخص فوز إيطاليا على التشيك 4-0 (وديا)
إيطاليا
بالوتليلي
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