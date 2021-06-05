ملخص فوز البرازيل على الإكوادور 2-0 (تصفيات كأس العالم 2022)

السبت، 05 يونيو 2021 - 11:23

6/5/2021 11:23:42 AM ملخص فوز البرازيل على الإكوادور 2-0 (تصفيات كأس العالم 2022)
البرازيل الإكوادور الإكوادور - أوروجواي - تصفيات كأس العالم 2022
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