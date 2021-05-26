محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
يورو 2020
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
يورو 2020
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدف فياريال الأول في مانشستر يونايتد (نهائي الدوري الأوروبي)
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 22:25
5/26/2021 10:25:16 PM
هدف فياريال الأول في مانشستر يونايتد (نهائي الدوري الأوروبي)
فياريال
مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجونة اسكواش - في أطول أيام البطولة.. تأهل الشوربجي ونور الشربيني وسط تفوق مصري
16 دقيقة |
رياضات أخرى
حسين لبيب: الزمالك يستطيع التجديد لساسي غدا.. وحددت موعدا لحصوله على مستحقاته
ساعة |
الدوري المصري
محامي السعيد: هذا البند يؤكد أن اللاعب فسخ تعاقده قبل عودته لمصر.. ولم يسئ لـ الأهلي أبدا
ساعة |
الدوري المصري
قاعود يعتذر لخالد جلال وإدارة البنك الأهلي
ساعة |
الدوري المصري
بطولة إيمري.. فياريال يحصد أول لقب في تاريخه بإسقاط يونايتد بسيناريو مثير
2 ساعة |
أوروبا
رومانو: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد
2 ساعة |
الدوري الإسباني
قائمة الزمالك – غياب طارق حامد وتواجد أوباما ضد الإسماعيلي
2 ساعة |
الدوري المصري
بدون VAR.. أمين عمر حكما لمواجهة الزمالك والإسماعيلي في الكأس
3 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بطولة إيمري.. فياريال يحصد أول لقب في تاريخه بإسقاط يونايتد بسيناريو مثير
محامي السعيد: هذا البند يؤكد أن اللاعب فسخ تعاقده قبل عودته لمصر.. ولم يسئ لـ الأهلي أبدا
حسين لبيب: الزمالك يستطيع التجديد لساسي غدا.. وحددت موعدا لحصوله على مستحقاته
رومانو: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد
السوبر الإفريقي – الأهلي: معلول جاهز بنسبة 100%.. واستشرنا مركزا طبيا في قطر بخصوص حالته
الأكثر مشاهدة
1
تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج
2
صنداونز يعتذر لـ الأهلي
3
سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز
4
الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك