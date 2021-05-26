ملخص فوز أتليتكو مينيرو على ديبورتيفو لا جوايرا 4-0 (كوبا ليبرتادوريس)

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 11:46

5/26/2021 11:46:20 AM ملخص فوز أتليتكو مينيرو على ديبورتيفو لا جوايرا 4-0 (كوبا ليبرتادوريس)
كوبا ليبرتادوريس أتليتكو مينيرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيرارد مورينو.. "لاعب ستسمح له بالزواج من ابنتك" 13 دقيقة | تقرير في الجول
مصدر بـ الاتحاد الجنوب إفريقي لـ في الجول يوضح سير التحقيقات بشأن وقائع إهانة موسيماني 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محرز: هذه هي اللحظة المحورية في رحلة سيتي نحو نهائي الأبطال 28 دقيقة | أوروبا
عمرو منسي لـ في الجول: واجهنا تحديات جديدة ببطولة الجونة.. ومحظوظون بالدولة ورئيسها 57 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير مغربي: سلبية مسحة نهضة بركان قبل مواجهة الأهلي ساعة | مصر
سبورت: كومان مستمر مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مدافع يونايتد: التتويج بالدوري الأوروبي يعني لنا الكثير 2 ساعة | أوروبا
صلاح محسن: آن الأوان لـ استعادة السوبر الإفريقي.. جيلنا قادر على مواصلة حصد الألقاب 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك