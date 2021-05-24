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The Scout - ريكاردو موسكاتيللي "شعراوي الجديد" لاعب جنوى
الإثنين، 24 مايو 2021 - 18:41
5/24/2021 6:41:09 PM
The Scout - ريكاردو موسكاتيللي "شعراوي الجديد" لاعب جنوى
ملخص فوز ميلان على أتالانتا 0/2 (الدوري الإيطالي)
ملخص خسارة مصر أمام موزمبيق 7/5 (كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية)
ملخص فوز يوفنتوس على بولونيا 1/4 (الدوري الإيطالي)
جنوى
موسكاتيللي
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