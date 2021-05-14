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ملخص فوز أتليتكو مينيرو البرازيلي على أمريكا دي كالي الكولومبي 3-1 (كوبا ليبرتادوريس)
الجمعة، 14 مايو 2021 - 11:30
5/14/2021 11:30:13 AM
ملخص فوز أتليتكو مينيرو البرازيلي على أمريكا دي كالي الكولومبي 3-1 (كوبا ليبرتادوريس)
أتليتكو مينيرو
كوبا ليبرتادوريس
أمريكا دي كالي
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