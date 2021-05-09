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تحليل في الجول - كيف أدرك توخيل سريعا فخ زيدان
الأحد، 09 مايو 2021 - 00:04
5/9/2021 12:04:34 AM
تحليل في الجول - كيف أدرك توخيل سريعا فخ زيدان
ملخص فوز دورتموند على لايبزج 3-2 (الدوري الألماني)
ملخص تعادل ألافيس وليفانتي 2-2 (الدوري الإسباني)
ملخص تعادل برشلونة وأتليتكو مدريد 0-0 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز قادش على ويسكا 2-1 (الدوري الإسباني)
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