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ملخص فوز يوفنتوس على أودينيزي 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 02 مايو 2021 - 23:28
5/2/2021 11:28:08 PM
ملخص فوز يوفنتوس على أودينيزي 2-1 (الدوري الإيطالي)
هدف تيكي تاكا ضائع من برشلونة أمام فالنسيا
ملخص تعادل بلد الوليد وريال بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز فياريال على خيتافي 1-0 (الدوري الإسباني)
ملخص تعادل بولونيا وفيورنتينا 3-3 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
في إيطاليا
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