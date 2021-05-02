ملخص فوز يوفنتوس على أودينيزي 2-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 02 مايو 2021 - 23:28

5/2/2021 11:28:08 PM ملخص فوز يوفنتوس على أودينيزي 2-1 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس الدوري الإيطالي أودينيزي في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يشكو اتحادات الكرة واليد والسلة للأولمبية ووزارة الرياضة 47 دقيقة | مصر
الزمالك: قد نمتنع عن لعب مبارياتنا احتجاجا على ما فعله اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
حكيمي: لا ألوم ريال مدريد على رحيلي ساعة | ميركاتو
بيكيه: تعرضت للجذب في هدف فالنسيا الأول.. وننتظر تعثر مدريد أمام إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: لو أثبت الزمالك تقديمه لتظلم ضد عقوبة إمام عاشور سنعيد النظر في القرار ساعة | مصر
النني: كنت أطلب من زملائي الدعاء لي لكي أسجل في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد قرار خصم نقاط من رصيده.. الإسماعيلي: سنسعى لحل يرضي النجوم ساعة | الدوري المصري
مساعد كومان: مواجهة أتليتكو ليست مباراة نهائية.. وانظروا أين كنا في يناير ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 3 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك