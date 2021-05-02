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سر اللقب - كييفو فيرونا.. الحمير الطائرة
الأحد، 02 مايو 2021 - 10:17
5/2/2021 10:17:36 AM
سر اللقب - كييفو فيرونا.. الحمير الطائرة
أهداف تعادل سموحة والاتحاد 2-2 (الدوري المصري)
هدفا فوز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي (الدوري المصري)
أحمد حمدي كاد أن يصنع هدفا في ظهوره الأول مع مونتريال
كييفو فيرونا
فيرونا
سر اللقب
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