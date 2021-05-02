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ملخص فوز ميلان على بينيفنتو 2-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 02 مايو 2021 - 00:06
5/2/2021 12:06:56 AM
ملخص فوز ميلان على بينيفنتو 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز إنتر ميلان على كروتوني 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل هيلاس فيرونا وسبيزيا 1-1 (الدوري الإيطالي)
هدف فوز أتليتكو على إلتشي (الدوري الإسباني)
هدفا تعادل الأهلي والجونة 1/1 (الدوري المصري)
الدوري الإيطالي
ميلان
في إيطاليا
بينيفنتو
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