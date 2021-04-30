هل يقدّم ليو ميسي خدمة العمر لـ ريال مدريد؟

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 19:31

4/30/2021 7:31:31 PM هل يقدّم ليو ميسي خدمة العمر لـ ريال مدريد؟
ريال مدريد برشلونة ميسي في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
نبيه: عودة عواد للفريق بعد امتثاله لقرار الجهاز الفني.. وتدريبات إضافية للحارس 4 دقيقة | الدوري المصري
حوار – كلوب يتحدث عن أزمات ليفربول و"الجرح الذي ينزف" ومثال لهدف صلاح 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا صن: كوتينيو سيعود لمدينة ليفربول هذا الصيف 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل يغيب ضد سيتي؟ باريس يعلن إصابة مبابي 33 دقيقة | الدوري الفرنسي
مران الزمالك - عودة الونش ومشاركة عواد.. وغياب جنش للإصابة 58 دقيقة | مصر
استراحة في الدوري - البنك الأهلي (1) (0).. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
حارس تشيلسي: أنا مشجع لـ ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة الجنوب إفريقي يستقر على مدرب المنتخب الجديد ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز
قد ينال إعجابك