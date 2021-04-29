مالك بخيت.. قصة لاعب مصري يلعب في منتخب الدنمارك للشباب

الخميس، 29 أبريل 2021 - 00:18

4/29/2021 12:18:47 AM مالك بخيت.. قصة لاعب مصري يلعب في منتخب الدنمارك للشباب
مالك بخيت مصر الدنمارك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب حراس الزمالك السابق: هذا ما قاله باتشيكو عن عواد.. وما حدث بين أبو جبل وجنش 12 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إيمري: تدريب أرسنال ساعدني في التعرف على الفريق.. وفياريال متحمس للقاء 14 دقيقة | أوروبا
مشاركة مستبعدين الزمالك أمام زد وديا 30 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - نجحن في استعادة الثنائية مجددا.. سيدات الأهلي يحققن الدوري بالفوز على الشمس 42 دقيقة | رياضات أخرى
أروابارينا: سعيد ومقتنع بالأداء أمام نامونجو بعيدا عن النتيجة.. ووادي لن يلحق بمواجهة الزمالك 57 دقيقة | الكونفدرالية
بوكيتينو: هدفا سيتي عن طريق الصدفة.. ولكن كل منا سيطر على شوط 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف - كواليس استبعاد محمد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري
محرز: اكتشفنا أننا نستطيع لعب الكرة في أماكن دفاع سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك