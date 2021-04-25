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طرد لاعب فياريال بعد تدخل عنيف على ميسي
الأحد، 25 أبريل 2021 - 21:36
4/25/2021 9:36:29 PM
طرد لاعب فياريال بعد تدخل عنيف على ميسي
ملخص فوز ساسولو على سامبدوريا 1-0 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز الأهلي على إنبي 3-1 (الدوري المصري)
إصابة مبابي قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي
ملخص تعادل ريال مدريد أمام بيتيس 0-0 (الدوري الإسباني)
فياريال
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