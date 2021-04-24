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ملخص فوز جنوى على سبيزيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 24 أبريل 2021 - 23:26
4/24/2021 11:26:57 PM
ملخص فوز جنوى على سبيزيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
هدف مصطفى محمد ضد أنطاليا سبور (الدوري التركي)
رسالة الخطيب في الذكرى الـ114 لتأسيس الأهلي
هدف تعادل نيوكاسل القاتل في ليفربول (الدوري الإنجليزي)
هدف ليفربول الأول في نيوكاسل - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الدوري الإيطالي
جنوى
في إيطاليا
سبيزيا
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