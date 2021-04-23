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ياسر حمد مدافع فلسطين يحكي عن احتجازه في مطار تل أبيب
الجمعة، 23 أبريل 2021 - 20:19
4/23/2021 8:19:16 PM
ياسر حمد مدافع فلسطين يحكي عن احتجازه في مطار تل أبيب
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